Conferentie over circulair bouwen in Oisterwijk

Op donderdag 29 oktober vindt in Oisterwijk een conferentie plaats over circulair bouwen en herbestemmen. Experts delen hun kennis over duurzaam verbouwen en renoveren. Het evenement is gratis en wordt gehouden op het KVL-terrein.

Gevonden voor jou

Bij de conferentie ‘Sloop-arm en circulair (ver)bouwen, herbestemmen en renoveren’ staat het hergebruik van bestaande gebouwen en materialen centraal. Het evenement is bedoeld om te laten zien hoe minder slopen juist meer kansen kan bieden voor verduurzaming.

De middag wordt geleid door cabaretière en ondernemer Karin Bruers. Zij heeft ervaring met duurzaam bouwen, onder andere bij de ontwikkeling van Hotel Bent. Sprekers zijn onder meer prof. Torsten Schröder van de Technische Universiteit Eindhoven en architect Aldo Vos van BroekBakema.

Locatie met een verhaal

De conferentie vindt plaats in Fletcher Hotel Oisterwijk, gelegen op het KVL-terrein. Dit hotel is een voorbeeld van hoe een voormalig fabriekspand succesvol een nieuwe bestemming heeft gekregen. De locatie sluit daarmee perfect aan bij het thema van de bijeenkomst.

Wethouder duurzaamheid Fons Potters zal ook aanwezig zijn. Het evenement wordt georganiseerd door de Koploperstafel Duurzaamheid Oisterwijk. Het programma duurt van twee uur tot vijf uur ’s middags.

Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. De conferentie biedt een unieke kans om inspiratie op te doen en meer te leren over circulair bouwen en herbestemmen.