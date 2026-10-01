Raadsdialogen Vught over veiligheid en N65

Op donderdag 8 oktober organiseert de gemeente Vught twee openbare raadsdialogen in het Raadhuis over de N65 en veiligheid.

Gevonden voor jou

De raadsdialogen beginnen donderdagavond om acht uur in de Commissiekamer van het Raadhuis aan het Leeuwensteinplein 5 in Vught. Tijdens de eerste sessie wordt de gemeenteraad bijgepraat over de voortgang van de kortetermijnmaatregelen rondom de N65. Deze maatregelen zijn nauw met elkaar verbonden en vereisen een integrale aanpak.

Om negen uur volgt de tweede dialoog over openbare orde en veiligheid. Hier wordt het algemene veiligheidsbeleid van de gemeente besproken, met speciale aandacht voor weerbaarheid en veerkracht. Dit onderwerp is onderdeel van het inwerkprogramma van de nieuwe raad en dient als voorbereiding op de nieuwe beleidscyclus voor het Integraal Veiligheidsbeleidsplan (IVP) in 2027.

Openbare bijeenkomst

De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk en vinden plaats in het Raadhuis van Vught. Voor wie niet fysiek aanwezig kan zijn, is er de mogelijkheid om de bijeenkomsten online te volgen. De bijbehorende vergaderstukken en de conceptagenda zijn te vinden op de website van de gemeente Vught.

Belangstellenden zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze dialogen en zich te laten informeren over de actuele thema’s die in de gemeente spelen.