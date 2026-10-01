Wijkschouw zet toegankelijkheid Hoogeloon en Hapert in de spotlight

In Hoogeloon en Hapert heeft een wijkschouw plaatsgevonden om de toegankelijkheid van de openbare ruimte te verbeteren. Betrokkenen gingen samen op pad om aandachtspunten te identificeren en oplossingen te bespreken.

Gevonden voor jou

De wijkschouw in Hoogeloon en Hapert bracht een diverse groep samen, waaronder leden van Bladel Inclusief, dorpsraad, GBOH, seniorenvereniging, Cordaad Welzijn, Uniek sporten en wethouders Hetty van der Hamsvoort en Arnoud van Hulst. Het doel was om knelpunten te vinden en het gesprek over toegankelijkheid aan te gaan.

Tijdens de ronde werden concrete aandachtspunten zichtbaar. Zo zorgen brede of ongesnoeide heggen op sommige plekken voor een te smalle doorgang. Ook stoepranden die schuin aflopen en gootjes tussen de weg en stoep vormen obstakels, vooral voor kleine wielen zoals die van een rolstoel of rollator.

Samen oplossingen vinden

De wijkschouw maakte duidelijk dat toegankelijkheid vaak in kleine details zit. Voor sommigen zijn ze slechts ongemakken, maar voor anderen kunnen ze een flinke belemmering vormen. Het gezamenlijk bespreken van deze problemen helpt om verbeteringen te realiseren.

De opgehaalde punten kunnen nu worden gebruikt om de openbare ruimte aan te passen en toekomstige projecten beter te plannen. Door vanuit verschillende perspectieven naar de omgeving te kijken, worden knelpunten zichtbaar en ontstaat meer begrip voor elkaars situatie.