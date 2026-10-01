BIT Hart van Brabant controleert huisvesting arbeidsmigranten

Het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) Hart van Brabant heeft in september 107 locaties gecontroleerd waar arbeidsmigranten wonen. De controles vonden plaats in acht gemeenten en onthulden veel misstanden. Brandgevaar, overbewoning en slechte woonomstandigheden kwamen regelmatig voor.

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In de week van 21 tot en met 25 september heeft het BIT Hart van Brabant een grootschalige actie uitgevoerd rondom de huisvesting van arbeidsmigranten. Tijdens de controles werden zowel adressen in woonwijken als locaties in het buitengebied bezocht. Acht gemeenten werkten samen aan deze controles, waarbij toezichthouders, inspecteurs van netbeheerder Enexis en de Koninklijke Marechaussee betrokken waren.

Op twintig adressen bleek de brandveiligheid niet op orde te zijn. Gebreken zoals het ontbreken van rookmelders en brandblussers, slecht functionerende cv-installaties en gevaarlijke plastic wandbekleding kwamen aan het licht. Dit soort situaties vormen niet alleen een risico voor bewoners, maar ook voor de omgeving.

Misstanden bij huisvesting

Bij vijf locaties werd overbewoning vastgesteld en op tien adressen bleek sprake van illegale kamerverhuur. Daarnaast waren drie woningen zonder vergunning gesplitst en werd op één plek illegaal gewoond in een loods. De leefomstandigheden in sommige panden waren zorgwekkend, met vervuiling door afval en schimmelvorming op muren en plafonds.

Een ander probleem is de koppeling van huurcontracten aan arbeidscontracten, wat arbeidsmigranten in een kwetsbare positie brengt. Hoewel de Wet goed verhuurderschap sinds juli 2023 dit verbiedt, wordt de regel nog vaak genegeerd. Op sommige locaties waren bovendien boetes opgelegd voor kleine overtredingen, zoals het niet uitdoen van lampen of het gebruik van een elektrisch kacheltje. Deze sancties zijn niet toegestaan en zijn gemeld bij de betrokken instanties.

Aanhouding bij controle

Bij een van de gecontroleerde adressen werd een Poolse man aangetroffen die voortvluchtig was. Hij was eerder niet verschenen bij de rechtbank en werd door de Koninklijke Marechaussee aangehouden.

Het BIT Hart van Brabant, waarin gemeenten zoals Tilburg, Waalwijk en Dongen samenwerken, voert regelmatig controles uit om misstanden en ondermijning aan te pakken. De controles richten zich niet alleen op overtredingen, maar ook op het verkrijgen van meer inzicht in bepaalde thema’s en branches.