Groenonderhoud in Alphen-Chaam: dit staat op de planning

In Alphen-Chaam werkt de groenaannemer komende maanden aan het onderhoud van bomen, hagen en grasvelden. Ook waterpartijen en verhardingen worden aangepakt.

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De natuur bereidt zich voor op de herfst, maar in Alphen-Chaam blijft het groen netjes en veilig. Naast regulier onderhoud worden hagen geknipt en bodembedekkers gesnoeid. Waterlot, de snelgroeiende twijgen op bomen, wordt verwijderd om de bomen gezond te houden.

Er wordt ook extra aandacht besteed aan het maaien van grasvelden, bermen en wadi's. Dit gebeurt met oog voor de biodiversiteit. Daarnaast worden graskanten afgestoken om te voorkomen dat gras zich verspreidt naar verhardingen en plantvakken. Onkruid in goten en op (half)verhardingen wordt verwijderd met een onkruidborstelmachine.

Herfst: ideaal voor nieuwe planten

De herfst is een geschikt moment om nieuwe bomen, heesters en bloembollen te planten. Dit helpt de planten om sterker in de lente te starten. Het groenonderhoud draagt zo bij aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.

Voor de volledige planning van het groenonderhoud kun je de onderhoudskalender van de gemeente Alphen-Chaam raadplegen.