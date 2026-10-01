Groenonderhoud in Baarle-Nassau: dit staat op de planning

In Baarle-Nassau worden de komende maanden hagen gesnoeid en grasvelden gemaaid. Ook wordt onkruid verwijderd en krijgen waterpartijen een onderhoudsbeurt. Het groenonderhoud richt zich op een nette en veilige leefomgeving.

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De gemeente Baarle-Nassau werkt samen met een groenaannemer om de openbare ruimte goed te onderhouden. Naast het reguliere werk worden verschillende extra maatregelen genomen om het groen gezond te houden en de biodiversiteit te bevorderen.

Er worden hagen en bodembedekkers gesnoeid, terwijl grasvelden, bermen en minder vaak gemaaide plekken opnieuw worden bijgewerkt. Ook krijgen bomen extra aandacht door het verwijderen van waterlot, wat snelgroeiende takjes zijn die de gezondheid van bomen kunnen beïnvloeden.

Extra onderhoud aan waterpartijen

Waterpartijen en wadi’s, plekken waar regenwater wordt opgevangen, worden uitgemaaid. Daarnaast worden graskanten afgestoken, zodat gras niet verder groeit op verhardingen of in plantvakken. Onkruid wordt aangepakt met een onkruidborstelmachine, vooral in goten en op halfverhardingen.

Volgens de gemeente is de herfst een ideaal moment om nieuwe planten, bloembollen en bloemenmengsels te plaatsen. Dit geeft de planten een goede start in de lente.

Het groenonderhoud moet zorgen voor een veilige en aantrekkelijke leefomgeving, terwijl rekening wordt gehouden met de natuur en biodiversiteit.