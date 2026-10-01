Tilburg University: belastingexpert pleit voor hervorming box 3

Belastingexpert Jelle Kanters van Tilburg University vindt dat het hele systeem van box 3 op de schop moet. De huidige plannen van het kabinet, zoals een vermogenswinstbelasting vanaf 2028, leveren volgens hem nieuwe problemen op. Het kabinet wil echter snel handelen, omdat er al jarenlang geen definitieve oplossing is.

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Box 3 is sinds 2001 de manier waarop Nederland belasting heft over vermogens, zoals spaargeld en beleggingen. Het systeem kwam onder vuur te liggen toen de Hoge Raad in 2021 oordeelde dat het fictieve rendement waarover belasting werd geheven niet realistisch was. Spaarders die door de lage rente minder rendement haalden, moesten toch belasting betalen.

Na deze uitspraak bedacht het kabinet een tijdelijke regeling waarbij belasting wordt geheven over het daadwerkelijke rendement. Volgens Jelle Kanters, docent belastingrecht aan Tilburg University, is dat een noodoplossing die de schatkist inkomsten kost. Vermogende beleggers kiezen namelijk voor het oude systeem, wat leidt tot minder belastinginkomsten.

Nieuwe plannen vanaf 2028

In februari 2026 besloot de Tweede Kamer tot een vermogensaanwasbelasting, maar deze stuitte op kritiek. Vanaf 2028 wil het kabinet overstappen op een vermogenswinstbelasting. Hierbij wordt belasting geheven op het moment dat bijvoorbeeld aandelen of vastgoed worden verkocht. Kanters stelt dat dit systeem problemen kan veroorzaken, omdat inkomsten pas later binnenkomen.

Om het gat in de begroting te dichten, wil het kabinet andere belastingregels aanscherpen. Zo wordt het heffingsvrije vermogen in 2027 verlaagd van ruim 59.000 naar ongeveer 31.000 euro, waardoor meer mensen belasting gaan betalen in box 3.

Systeem moet grondig worden herzien

Kanters benadrukt dat de huidige plannen niet voldoende zijn om het belastingstelsel rondom vermogen structureel te verbeteren. Hij pleit voor een volledige hervorming, maar erkent dat dit tijd kost en het kabinet haast heeft. Volgens hem kiest de coalitie nu voor tijdelijke oplossingen, terwijl een fundamentele aanpak beter zou zijn.