Intents krijgt gelijk: verzekeraars moeten dokken voor schade na vele regen

Intents Festival in Oisterwijk is in het gelijk gesteld in de rechtszaak tegen vijf verzekeraars. Die weigerden de schade door wateroverlast bij de editie van 2024 te vergoeden, maar moeten van de rechtbank Rotterdam nu alsnog betalen. De organisatie claimt ongeveer 1,5 miljoen euro. Hoeveel daarvan precies wordt uitgekeerd, moet nog worden bepaald in een latere zitting.

Een en ander blijkt uit een tussenvonnis van de rechtbank in Rotterdam waar de bodemprocedure op 7 juli diende. Voor het festival van 31 mei tot en met 2 juni 2024 regende het zoveel dat grote delen van het terrein onder water stonden. Intents zette pompen in, legde extra rijplaten neer en groef sleuven om het festival te redden.

Dat lukte, maar niet iedereen kon komen kamperen. Ruim 2100 gasten konden niet meer op het terrein kamperen en kregen hun geld terug. De organisatie maakte niet alleen extra kosten, maar liep, naar eigen zeggen, door het kleinere aantal bezoekers ook tonnen aan inkomsten uit de verkoop van consumptiemunten mis.

De organisatie had de aanpak voorafgaand aan het festival afgestemd met een expert van de verzekeraars. Die zag dat ingrijpen nodig was om te voorkomen dat het hele festival moest worden afgelast en de kosten voor de organisatie zouden oplopen tot 15 miljoen euro. Ook steunde de expert het besluit om minder campinggasten toe te laten. Intents vertrouwde erop dat de kosten vergoed zouden worden. Toch wezen de verzekeraars de claim in december 2024 alsnog af.

Tijdens de zitting op 7 juli ontstond een woordenstrijd over de verzekeringspolis. Was de regen wel ‘extreem’ genoeg om voor een vergoeding in aanmerking te komen? Volgens de verzekeraars was de al doorweekte grond het probleem. Intents had volgens hen kunnen voorzien dat na een extreem natte winter en voorjaar een paar flinke buien voor grote problemen zouden zorgen en had eerder maatregelen moeten nemen.