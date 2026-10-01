Ria is ernstig ziek, nu kan haar hondje haar troosten in het ziekenhuis

Bij een langdurige ziekenhuisopname tóch even met je viervoeter kunnen knuffelen, of zelfs met je paard. Daar knapt iedereen toch van op? Met die gedachte opende het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg zijn nieuwe 'huisdierentuin'. Sinds ruim een week kunnen patiënten gebruikmaken van deze groene ontmoetingsplek.

Het is misschien een klein beetje afgekeken van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, maar in het ETZ zijn ze er daarom niet minder trots op. "Heel gaaf, vind ik het", zegt Indy van der Linden, een van de initiatiefnemers van het project in het ziekenhuis. Ze begrijpt als geen ander wat de liefde van een dier met je kan doen. "We wéten dat het zien en knuffelen van je huisdier mentaal enorm goed kan doen. Dat maakt alles een stukje dragelijker."

"Ik heb er tranen van in mijn ogen."

Wie dat aan de lijve ondervindt, is Ria. Ze is de allereerste patiënt die gebruik kan maken van de 'huisdierentuin', samen met haar hondje Brie. De tuin is op dat moment pas twee dagen open, maar haar hart voelt al een stuk lichter. "Ik heb er tranen van in mijn ogen", zegt ze. "Ik heb er de hele ochtend zitten genieten."



Hond Brie is natuurlijk geen dokter, maar voor Ria kan hij wel eventjes werken als een soort pijnstiller. Als je je huisdier knuffelt, maak je namelijk allemaal fijne stofjes aan. Bijvoorbeeld dopamine, endorfine en het zogenoemde knuffelhormoon oxytocine. Allemaal hormonen waardoor je je warm, verbonden en fijn gaat voelen.

Dat is op zich natuurlijk al fijn, maar daarbij wordt je stresslevel ook lager wanneer je knuffelt met een mens of dier waarvan je houdt. Je bloeddruk zakt een beetje en je kunt zelfs even minder pijn hebben.

Hoe het er praktisch aan toe gaat in de 'huisdierentuin'? Niet iedereen mag zomaar met een paard of pony het ziekenhuis in komen wandelen: patiënten reserveren vooraf een plekje via de verpleegkundige. Een familielid of vriend kan vervolgens het dier naar het ziekenhuis brengen. Je kunt zélfs wanneer je intensieve zorg nodig hebt met je bed naar het tuintje worden gereden, mits je dier zelf ook helemaal gezond is.

Ben je nou benieuwd hoe de huisdierentuin tot stand is gekomen en hoe het initiatief patiënten helpt ? Kijk dan hier de hele video: