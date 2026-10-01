Man (33) opgepakt in auto vol met duur gereedschap in Oisterwijk

Een 33-jarige man is woensdag opgepakt in Oisterwijk omdat hij rondreed in een auto vol met nieuw en duur gereedschap. De politie vermoedt dat de spullen gestolen zijn.

Surveillerende agenten zagen de auto gisteren rond middaguur bij een bospad aan de Vennelaan. Ze vroegen de man naar zijn identiteitsbewijs en keken in de auto. Daar zagen ze een grote hoeveelheid duur gereedschap liggen.

Daarnaast lagen er ook lampen en douchekoppen in de auto. De man is aangehouden en alle spullen zijn in beslag genomen. De politie doet onderzoek.