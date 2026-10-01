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Nikki (37) uit Boekel al ruim drie weken vermist
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De politie is op zoek naar de 37-jarige Nikki uit Boekel. Ze is sinds dinsdag 8 september vermist en werd voor het laatst gezien in haar woonplaats.
Nikki vertrok die dinsdagmiddag om vijf uur. Mogelijk verblijft ze in Amsterdam, meldt de politie donderdagmiddag.
Wie meer informatie over Nikki heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.
Signalement Nikki:
Leeftijd: 37 jaar
Haarkleur: donkerblond
Ogen: blauw/groen
Lengte: 1 meter 63
Kleding op moment van vermissing: een jas, zwarte trainingsbroek en beige schoenen.
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