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Twee gewonden bij kop-staartbotsing met drie auto's in Tilburg

Aangepast
Op de RIjksweg zijn drie auto's op elkaar gebotst (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Op de RIjksweg zijn drie auto's op elkaar gebotst (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

Drie auto’s zijn donderdagmiddag op elkaar gebotst op de Rijksweg in Tilburg. Bij de kop-staartbotsing raakten twee bestuurders gewond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Zij hoefden uiteindelijk niet met de ambulance naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De vrouw die achter het stuur zat van de achterste auto bleef ongedeerd. 

Agenten sloten een deel van de weg af voor het verkeer. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van de botsing. 

  • Op de RIjksweg zijn drie auto's op elkaar gebotst (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
    Op de RIjksweg zijn drie auto's op elkaar gebotst (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
  • Op de RIjksweg zijn drie auto's op elkaar gebotst (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

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