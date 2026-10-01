Twee gewonden bij kop-staartbotsing met drie auto's in Tilburg

Drie auto’s zijn donderdagmiddag op elkaar gebotst op de Rijksweg in Tilburg. Bij de kop-staartbotsing raakten twee bestuurders gewond.

Zij hoefden uiteindelijk niet met de ambulance naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De vrouw die achter het stuur zat van de achterste auto bleef ongedeerd.

Agenten sloten een deel van de weg af voor het verkeer. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van de botsing.