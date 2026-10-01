Campagne in Brabant tegen telefoongebruik op de fiets

Op middelbare scholen in Brabant is een opvallende verkeerscampagne gestart. Leerlingen troffen een nagebootst ongeluk aan op het schoolplein om hen bewust te maken van de gevaren van telefoongebruik tijdens het fietsen.

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De campagne richt zich op jongeren, omdat zij vaak risico’s in het verkeer onderschatten. Een deel van het schoolplein was afgezet met een kapotte fiets, een gevallen rugzak en een gebroken telefoon. Dit nagebootste plaats delict moest leerlingen wakker schudden over de gevolgen van afleiding.

Uit onderzoek blijkt dat in Brabant 67 procent van de verkeersslachtoffers op de spoedeisende hulp fietsers zijn. Vooral jonge fietsers zijn kwetsbaar, omdat zij nog minder ervaring hebben en vaker risicogedrag vertonen. Telefoongebruik tijdens het fietsen zorgt ervoor dat de kans op een ongeluk verdubbelt.

Risico van ‘even’ checken

Veel jongeren denken dat het geen kwaad kan om ‘even’ hun telefoon te gebruiken tijdens het fietsen. Of het nu gaat om het lezen van een berichtje, het kiezen van een nummer of het checken van navigatie: de gevolgen kunnen groot zijn. Tijdens de campagne leren leerlingen dat ze in slechts twee seconden al 11 meter afleggen zonder op de weg te letten.

Met deze actie worden jongeren aangespoord om na te denken over hun eigen gedrag. Een moment van afleiding kan fataal zijn, zelfs als het lijkt alsof een ongeluk alleen anderen treft. De boodschap is simpel: stop je telefoon in je tas en focus op de weg.

De campagne maakt deel uit van het programma ‘Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers’ en loopt tot eind oktober.