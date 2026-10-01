Heusden onderzoekt duurzame energie-opslag

De gemeente Heusden onderzoekt hoe en waar duurzame energie kan worden opgewekt en opgeslagen. Inwoners, omwonenden en andere betrokkenen kunnen hun mening geven via een vragenlijst. De gemeente kijkt naar windmolens, zonnepanelen en alternatieven zoals waterstof en groen gas. De vragenlijst is tot 1 november 2026 beschikbaar.

Gevonden voor jou

Heusden wil weten hoe inwoners denken over grootschalige duurzame energie. Het onderzoek richt zich op de mogelijkheden van windmolens, zonneparken en batterijen voor opslag. Ook worden alternatieven voor zon- en windenergie onderzocht, zoals kleinschalige kernenergie, waterenergie en biomassa.

Om de plannen af te stemmen op de wensen van de gemeenschap, betrekt de gemeente inwoners en omwonenden bij het traject. Ze kunnen aangeven welke kansen en zorgen ze zien en welke oplossingen bij Heusden passen. Het doel is om in 2030 27 procent van de energie duurzaam te maken en in 2050 bijna volledig over te gaan op duurzame bronnen.

Vragenlijst en bijeenkomsten

De vragenlijst is een belangrijk onderdeel van het participatietraject en staat tot 1 november 2026 open. Later organiseert de gemeente inloopbijeenkomsten waar inwoners meer informatie krijgen en vragen kunnen stellen. Daarnaast wordt een klankbordgroep gevormd, waarin inwoners kunnen meedenken over de plannen en belangen.

Met deze aanpak probeert Heusden de overgang naar duurzame energie zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de gemeenschap. Het onderzoek naar duurzame energie is onderdeel van de bredere ambitie om de gemeente toekomstbestendig te maken.