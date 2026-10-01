Na Uden en Mierlo duikt tijgermug ook op in Tilburg: bewoners krijgen brief

Naast Uden en Mierlo is de Aziatische tijgermug ook opgedoken in Tilburg. De mug werd half september gevonden in de omgeving van de Magazijnstraat. Bewoners in de buurt hebben inmiddels een brief gekregen over de vondst en de bestrijding ervan.

De Aziatische tijgermug kan tropische ziektes overdragen, zoals dengue, zika en chikungunya. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gebeurt dat op dit moment nog niet in Nederland. Problemen kunnen ontstaan als een tijgermug een besmette reiziger steekt en het virus daarna verder verspreidt.

Ongediertebestrijder

De NVWA is inmiddels begonnen met de bestrijding van de mug in Tilburg. Daarbij wordt vooral gezocht naar plekken met stilstaand water, omdat tijgermuggen daar hun eitjes leggen.

"We verwijderen stilstaand water waar muggen op afkomen. Als dit niet kan, behandelen we het water met een middel dat muggenlarven doodt", staat in de brief die bij bewoners is bezorgd. Volgens de NVWA is dat middel niet schadelijk voor mensen en andere dieren. Ook worden er muggenvallen geplaatst.

Bewoners moeten er rekening mee houden dat bestrijders van de mug bij hen kunnen aanbellen. "Het kan zijn dat we vragen of we in uw tuin mogen kijken. We werken samen met ongediertebestrijder B2 Pest Control", staat verder in de brief van de NVWA.

De bestrijding duurt naar verwachting tot uiterlijk november. Dan loopt het muggenseizoen ten einde.