Claudia de Breij zegt show in Den Bosch af na overlijden Paulien Cornelisse

Claudia de Breij (51) heeft haar show donderdagavond in Den Bosch afgezegd in verband met het overlijden van Paulien Cornelisse (50). De cabaretière zou met een try-out van haar oudejaarsconference in de Verkadefabriek staan, maar kan het naar eigen zeggen niet aan. Een paar maanden geleden repeteerde ze er nog samen met haar vakgenoot, waardoor ze een bezoek aan de zaal te pijnlijk vindt.

De Breij licht haar besluit toe in een bericht op Instagram, meldt RTL Boulevard. "Vanavond zou ik een try-out van de Oudejaarsconference spelen in de Verkadefabriek in Den Bosch, maar ik trek het niet. Die kleedkamer was zo van ons samen", schrijft Claudia op Instagram. Ze blikt terug op "heerlijke avonden" die ze er met Paulien beleefde en hoe ze door de kleedkamer dansten. "Zij probeerde haar materiaal uit voor haar voorstellingen in DeLaMar en ik voor de oudejaarsconference. We hebben zo gelachen. Ze was zo goed en zo in haar element", vult ze aan.

De Breij vertelt ook over haar vriendschap met Paulien. "We waren heel goede vrienden en ik prijs me heel gelukkig dat ik zoveel met haar heb meegemaakt. Als je naar De slimste mens kijkt, zul je misschien met de kennis van nu doorhebben dat ik daar vooral zit (red. Claudia de Breij is in het huidige seizoen een van de deelnemers aan de kennisquiz waarin Paulien Cornelisse sinds vorig jaar te zien is als jurylid) omdat ik dan lekker bij Paulien kon zijn." Verder wenst ze de familie en vrienden van Paulien "alle kracht toe, vandaag en alle dagen".

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Paulien Cornelisse maakte in 2024 bekend dat ze ziek was. Ze overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam.