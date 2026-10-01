Dieven stelen op klaarlichte dag foodtruck van doodzieke Carina

Hoeveel ellende kan een mens verdragen? Ondernemer Carina Lopez die zich met haar doodzieke lijf drie slagen in de rondte werkt om haar familie in de Filipijnen te ondersteunen, is het slachtoffer geworden van een brutale diefstal. Terwijl ze aan het werk was in haar winkel in Eindhoven werd op een steenworp afstand haar foodtruck gestolen.

Studio040 Geschreven door

Samen met haar partner Ronald zit Carina verslagen in haar winkeltje bij de ingang van winkelcentrum Kastelenplein in Eindhoven, meldt Studio040. Als ze beginnen te vertellen over wat ze overkomen is, stromen de tranen bij allebei over de wangen. Op maandag 14 september waren ze bezig met de voorbereidingen voor een evenement. De hele inboedel was al in de foodtruck geladen die nog geen vijftig meter verderop op de parkeerplaats stond. Pas dinsdag realiseerdeCarinar zich dat het ding weg was. "Ik keek uit het raam en kreeg de schrik van mijn leven toen ik de foodtruck niet buiten zag staan. Ik dacht eerst nog: hij staat gewoon in de parkeergarage. Maar ik belde Ronald en zei: onze foodtruck staat hier niet. Toen waren we allebei in shock, vooral ook omdat al onze spullen erin zaten."

"Elke keer is het weer lastig om te zien."

Als Ronald zijn verhaal wil doen wordt hij overmand door emoties. "Voor mij is het Kastelenplein niet meer het Kastelenplein wat het was. Ik ben zó boos. Ons leven is helemaal ingestort nu." Op de camera van het nabijgelegen filiaal van de Aldi kon hij zien dat de dieven inderdaad op klaarlichte dag hebben toegeslagen. Het filmpje speelt hij af op zijn mobiele telefoon. "Elke keer is het weer lastig om te zien."Naast zijn fulltime baan werkt Ronald zeven dagen in de week in de avonduren en in het weekend om Carina te helpen bij het runnen van de business. Ze heeft kanker die is uitgezaaid in haar hele lichaam. "Het zit in mijn borsten, in mijn ledematen, in mijn longen en in mijn botten. Het zit overal maar ik werk keihard door want mijn familie in de Filipijnen is afhankelijk van mij."

Carina, Ronald en familie bij de foodtrailer en het busje (foto: familie Bunschoten-Lopez).

Het bittere aan de zaak is dat de politie niet veel voor het stel heeft kunnen doen. De woordvoerder van politie kan donderdag niet bevestigen of ontkennen dat de zaak is gesloten. "Het spijt me heel erg, maar wij zijn ook vandaag bezig met dingen die een hogere prioriteit hebben", zegt de politiewoordvoerder. "Ik probeer hier later nog op terug te komen." Ook de verzekering die Carina had afgesloten, keert niks uit. "Alleen alles wat ín de winkel staat is verzekerd. De foodtruck stond buiten en is daarom niet meeverzekerd. Daar kwam ik ook pas later achter", zegt Carina.

"Het is ons leven geweest. Dat is helemaal ingestort nu."