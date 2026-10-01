Veiling parken Gillis, Nikie strijdt tegen kanker: dit gebeurde vandaag

Peter Gillis is nog niet van zijn financiële zorgen af. Zijn drie vakantieparken werden donderdag geveild voor in totaal 27,3 miljoen euro, maar er staan nog altijd schulden open. Verder lees je hoe Nikie uit Rosmalen voor de tweede keer vecht tegen borstkanker en waarom de Chinese Nachtegaal uit de Efteling verdwijnt. Dit zijn de drie verhalen die je vandaag gelezen moet hebben.

De drie vakantieparken van Peter Gillis zijn donderdag online geveild voor in totaal 27,3 miljoen euro. Prinsenmeer in Ommel bracht het meeste op met 20,6 miljoen euro, ruim boven de taxatiewaarde van 17 miljoen. Toch is Gillis hiermee nog niet schuldenvrij: naast de hoofdschuld van 27 miljoen bij schuldeiser Marc van Rooi moet hij ook de veilingkosten van 300.000 euro betalen, plus openstaande schulden bij de Belastingdienst. Van Rooi heeft nu een week om te beslissen aan wie hij de parken gunt. Lees hier het hele verhaal:

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Nikie Arts (32) uit Rosmalen vecht voor de tweede keer tegen borstkanker. Na een eerdere behandeling die leek te zijn geslaagd, keerde de kanker toch terug. Twee weken geleden moest alsnog één borst worden geamputeerd. "De borst is er nu af, maar mama blijft nog even", zegt de moeder van drie kinderen strijdvaardig. Via Instagram deelt ze haar verhaal om anderen te inspireren, juist nu, want de maand oktober staat in het teken van borstkanker. Check het verhaal hier:

Na 27 jaar verdwijnt de Chinese Nachtegaal uit het Sprookjesbos van de Efteling in Kaatsheuvel. Het paleis uit 1999 is inmiddels volledig gesloopt en veranderd in een berg puin. Volgens de Efteling verkeerde het gebouw in slechte staat. In 2027 keert het sprookje terug in een veel kleinere vorm, naast de nieuwe Sprookjesbibliotheek. Onderdelen van het oude paleis, zoals het blauwe dakornament, krijgen een tweede leven. Lees hier het verhaal: