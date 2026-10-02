Nellie voelt zich vaak alleen: 'Soms ga ik om acht uur al naar bed'
Nellie Brands uit Oss voelt zich vaak eenzaam. Ze heeft niet veel familie meer en is daardoor vaak alleen. 'Stichting Met je hart' vindt dat eenzaamheid vaak onzichtbaar is voor de buitenwereld en geeft het daarom letterlijk een gezicht in een tentoonstelling. Nellie is een van die gezichten: "Soms ga ik al om acht uur naar bed."
Aan de muur van de bibliotheek in Oss hangen twaalf zwart-witfoto’s van mensen. Een van hen is Nellie. Echt te springen om op de foto te gaan deed ze niet. Toch besloot ze uiteindelijk samen met haar vriendin Rikkie mee te doen aan het project. Voor Nellie is eenzaamheid aan de orde van de dag. “Ik heb geen familie. Mijn man, broers en zussen zijn allemaal dood. En mijn zoon woont in Portugal”, vertelt ze.
Nellie werkte vroeger samen met haar man in de horeca. Daar kende en ontmoette ze veel mensen. “Ik heb vroeger nooit gedacht dat het zo erg zou zijn als iemand alleen was. Maar nu merk ik dat wel.”
"Achter een mooi koppie zie je niet hoe eenzaam mensen soms zijn."
Nellie is zeker niet de enige die zich alleen voelt. In Nederland voelt één op de zeven mensen zich sterk eenzaam. Stichting Met je hart wil eenzaamheid in beeld brengen en laten zien dat het iedereen kan overkomen.
“We willen extra aandacht vragen voor de Week tegen Eenzaamheid. Met deze foto’s willen we dat laten zien. Achter een mooi koppie zie je niet hoe eenzaam mensen soms zijn”, zegt Bianca Lammerts-Hoegée van de stichting.
Elke zes weken brengt de stichting mensen samen. Ze gaan dan lunchen in het centrum van Oss. “Wij willen de eerste aanzet geven en hopen dat ze elkaar blijven ontmoeten en met elkaar op pad gaan”, legt Bianca uit. Elke drie weken komen de vaste gasten daarnaast samen om bijvoorbeeld een bezoek te brengen aan het tuincentrum.
Voor Nellie zijn dit waardevolle momenten. “Ik vind het leuk. We praten en eten lekker. Soms gaan we daarna nog met een paar vrouwen naar iemand thuis.”