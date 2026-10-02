Nellie voelt zich vaak alleen: 'Soms ga ik om acht uur al naar bed'

Nellie Brands uit Oss voelt zich vaak eenzaam. Ze heeft niet veel familie meer en is daardoor vaak alleen. 'Stichting Met je hart' vindt dat eenzaamheid vaak onzichtbaar is voor de buitenwereld en geeft het daarom letterlijk een gezicht in een tentoonstelling. Nellie is een van die gezichten: "Soms ga ik al om acht uur naar bed."

Aan de muur van de bibliotheek in Oss hangen twaalf zwart-witfoto’s van mensen. Een van hen is Nellie. Echt te springen om op de foto te gaan deed ze niet. Toch besloot ze uiteindelijk samen met haar vriendin Rikkie mee te doen aan het project. Voor Nellie is eenzaamheid aan de orde van de dag. “Ik heb geen familie. Mijn man, broers en zussen zijn allemaal dood. En mijn zoon woont in Portugal”, vertelt ze. Nellie werkte vroeger samen met haar man in de horeca. Daar kende en ontmoette ze veel mensen. “Ik heb vroeger nooit gedacht dat het zo erg zou zijn als iemand alleen was. Maar nu merk ik dat wel.”

"Achter een mooi koppie zie je niet hoe eenzaam mensen soms zijn."

Het doorkomen van de dag is voor haar vaak een grote opgave. “Ik heb dat op veel dagen. Maar ja, je moet er toch doorheen. ’s Morgens sta ik op, kleed ik me rustig aan, ontbijt ik rustig en zie ik wat de dag brengt. Als het mooi weer is, pak ik mijn rollator en loop ik een rondje. En dan gaan we weer op huis aan: eten en televisie kijken”, vat ze haar dag samen.

Verschillende Ossenaren gingen op de foto voor een tentoonstelling die eenzaamheid een gezicht geeft (foto: Wilco Zonneveld).