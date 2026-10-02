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Achtergelaten bankstel in vlammen op bij afvalcontainer in Breda
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Bij een ondergrondse afvalcontainer aan de Esserstraat in Breda is donderdagnacht een achtergelaten bankstel in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond kwart over vier 's nachts ontdekt.
Een voorbijkomende fietser zag de vlammen en waarschuwde direct de hulpdiensten. De brandweer was snel aanwezig om het bankstel te blussen.
Door de hitte raakten sprongen enkele ruiten van een naastgelegen pand. De politie doet onderzoek.
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