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Achtergelaten bankstel in vlammen op bij afvalcontainer in Breda

Aangepast
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

 Bij een ondergrondse afvalcontainer aan  de Esserstraat in Breda is donderdagnacht een achtergelaten bankstel in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond kwart over vier 's nachts ontdekt. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een voorbijkomende fietser zag de vlammen en waarschuwde direct de hulpdiensten. De brandweer was snel aanwezig om het bankstel te blussen.

Door de hitte raakten sprongen enkele ruiten van een naastgelegen pand. De politie doet onderzoek.

  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
    Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

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