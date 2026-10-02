Rapport: oorzaak brand natuurgebied op grens met Limburg blijft onduidelijk

De oorzaak van de brand die begin augustus uitbrak op de grens van Limburg, in natuurgebied Boschhuizerbergen, blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het Landelijk team Natuurbrandonderzoek dat donderdag werd gepresenteerd.

De brandweer zegt wel met zekerheid te kunnen stellen dat de brand niet is veroorzaakt door werkzaamheden, onontplofte oorlogsresten of achtergelaten afval, zo is te lezen in het rapport. Ook vonkvorming van het spoor, dat dwars door het natuurgebied loopt, wordt als oorzaak uitgesloten. En het schrikdraad, waarmee delen van het gebied voor wild zijn afgezet, bevond zich ook niet in de buurt van de plek waar de brand begon.

Bij de brand in het natuurgebied vlakbij Venray ging ongeveer honderd

hectare natuur verloren, waaronder bijna vierduizend aaneengesloten

struiken met jeneverbessen. Volgens de brandweer is de brand

vermoedelijk midden in het bos ontstaan en kon het vuur zich snel

verspreiden door een combinatie van droogte en de grote hoeveelheid brandbaar materiaal.

Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venray zegt dat de brand een blijvende indruk heeft nagelaten. "Het is indrukwekkend om te zien hoe verwoestend de brand is geweest." Hij hoopt 'van harte dat de natuur zich goed herstelt, al zal dat een lange tijd nodig hebben'.

Sinds half september kunnen mensen het natuurgebied weer in. Volgens de gemeente en natuurbeheerder Limburgs Landschap zijn meer dan duizend beschadigde bomen weggehaald. Witte paaltjes die een wandelroute aangeven, zijn hersteld. "Hoewel het gebied weer open is, adviseren we bezoekers op de witte wandelroute te blijven", laat een woordvoerder van Stichting het Limburgs Landschap, eigenaar van het natuurgebied, weten. "Het is niet toegestaan om buiten de paden te gaan of te dwalen door het getroffen gebied. Zo kan de natuur zich herstellen en blijf je zelf veilig."

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