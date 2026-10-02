Stunt darter Zonneveld: 'Een van de grootste momenten in m'n carrière'

Niels Zonneveld heeft voor een verrassing gezorgd tijdens het World Grand Prix-dartstoernooi donderdagavond. De darter uit Helvoirt, die debuteert tijdens dit toernooi, versloeg oud-wereldkampioen Gary Anderson in de tweede ronde. Hij moet het vrijdagavond in de kwartfinale opnemen tegen een andere oud-wereldkampioen, de Engelsman Luke Humphries.

Het is de eerste keer dat Zonneveld de kwartfinale bereikt van een tv-rankingtoernooi van de dartsbond PDC. "Ik denk dat dit een van de grootste dingen is die ik in mijn dartscarrière tot nu toe heb bereikt", vertelde Zonneveld stralend na afloop. "Gary is een geweldige speler, ik ben echt blij met deze overwinning. Ik voel me zelfverzekerd. Ik kom weer in vorm."

De openingsset van het duel tussen Zonneveld en Anderson verliep zenuwslopend. Alle vijf legs werden veroverd door degene die er niet aan was begonnen, maar Zonneveld ging er met de set vandoor: 3-2. De tweede set won de darter uit Helvoirt vervolgens met 3-0. Anderson bracht de spanning nog even terug door de derde set te winnen, maar Zonneveld voorkwam een comeback van de ervaren Schot.

Ook Gian van Veen uit Andel plaatste zich donderdagavond voor de kwartfinale van het World Grand Prixtoernooi. Hij rekende af met Ryan Searle. Van Veen kwam in dat duel 2-1 achter in sets, maar slaagde erin de wedstrijd te kantelen.

Na een bloedstollende vierde set, die 'GVV' met 3-2 won, was het verzet van de Engelsman gebroken. De laatste set veroverde Van Veen met 3-0.

"Dit betekent heel veel voor mij," vertelde Van Veen na zijn wedstrijd. "De afgelopen twee jaar heb ik hier heel goed gespeeld, maar toen verloor ik telkens mijn eerste wedstrijd. Dit jaar speelde ik helemaal niet zo goed, maar misschien is dat het geheim van wedstrijden winnen."

Hij heeft het idee dat het spelformat in Leicester - waar iedere set niet alleen beëindigd, maar ook begonnen moet worden met een dubbel - in zijn voordeel is. "Ik denk dat uitgooien een van de beste aspecten van mijn spel is en dat was deze avond tijdens cruciale momenten te zien."

In de volgende ronde wacht Van Veen een duel met de ervaren James Wade. "James is altijd een lastige tegenstander, maar ik ben er klaar voor. Ik heb de vorige keer tegen hem gespeeld tijdens de World Matchplay. Hopelijk boek ik vrijdag hetzelfde resultaat als toen."