Omgevingsvergunning verleend voor woning aan Oijenseweg in Oss

De gemeente Oss heeft een omgevingsvergunning verleend voor een overkapping bij een woning aan de Oijenseweg. De vergunning wijkt af van het omgevingsplan en is op 29 september verstuurd.

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Het gaat om een overkapping links voor de woning aan de Oijenseweg 80 in Oss. Burgemeester en wethouders hebben de vergunning verleend onder kenmerk CLZ-00026102.

Bij deze vergunning is afgeweken van het omgevingsplan. De stukken hierover zijn in te zien bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving, maar daarvoor moet een afspraak worden gemaakt. Dit kan telefonisch op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags.