Inrit aan Atlas in Heeze mag worden verbreed

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor het verbreden van een inrit aan Atlas 28 in Heeze.

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Op 30 september heeft de gemeente Heeze-Leende besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor een aanpassing aan een inrit op locatie Atlas 28, 5591PK Heeze. Het gaat om een verzoek om de inrit te verbreden.

De vergunning heeft betrekking op het onderdeel 'uitweg/inrit' en is vanaf 1 oktober 2026 in te zien op het gemeentehuis. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen dit besluit.