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Vergunning verleend voor kappen Grauwe Abeel in Valkenswaard
De gemeente Valkenswaard heeft toestemming gegeven om een Grauwe Abeel te kappen bij de Zeelberg ter hoogte van de Tongelreep.
Op 30 september heeft de gemeente Valkenswaard een besluit genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het kappen van één Grauwe Abeel bij de Zeelberg, nabij de Tongelreep. De vergunning is inmiddels verleend.
Het besluit valt onder de categorie ‘vellen van houtopstanden’, een term die wordt gebruikt voor het verwijderen van bomen of struiken. De Grauwe Abeel, een boomsoort, zal worden gekapt op de genoemde locatie.
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