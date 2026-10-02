Aanhanger mag tijdelijk staan op Prins Bernhardlaan in Vught

Op de Prins Bernhardlaan in Vught mag van 16 tot en met 20 oktober een aanhanger worden geplaatst. Burgemeester en wethouders hebben hiervoor toestemming gegeven.

Gevonden voor jou

De ontheffing voor het plaatsen van de aanhanger is op 30 september door de gemeente Vught verzonden. Het gaat om een tijdelijke periode van vijf dagen, van 16 tot en met 20 oktober 2026.

De locatie betreft Prins Bernhardlaan 19, waar de aanhanger zal worden geplaatst. Dit is onderdeel van een aangevraagde ontheffing met kenmerk Z26-312921.