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Overkapping mag worden geplaatst in Waalre

De gemeente Waalre heeft een vergunning verleend voor een overkapping aan de Wollenbergstraat.

Gevonden voor jou

Het gaat om een project aan de Wollenbergstraat 9 in Waalre. Hier mag een overkapping worden geplaatst. De vergunning is verleend onder zaaknummer 1125890.

De aanvraag is volgens de gebruikelijke procedure beoordeeld. De overkapping kan nu gerealiseerd worden op het genoemde adres.

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