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Energie opslagsysteem gemeld in Ulicoten

In Ulicoten heeft E.E.A. Jansens een melding gedaan voor het plaatsen van een energie opslagsysteem. Deze bouwactiviteit is op 30 september afgehandeld door de gemeente Baarle-Nassau.

Gevonden voor jou

Het energie opslagsysteem wordt geplaatst aan Het Bosch 1 in Ulicoten. De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving, waarbij geen bezwaar of beroep mogelijk is.

De melding werd eerder gedaan op 24 augustus en 13 mei, en is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00021930. Het systeem is bedoeld om energie op te slaan en kan een bijdrage leveren aan verduurzaming.

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