Hoogeloon: Melding voor wijzigingen bij rundveehouderij

Een rundveehouderij in Hoogeloon heeft een melding gedaan voor het opslaan van mest en voer, en het aanpassen van dierenverblijven.

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Het gaat om een bedrijf aan de Mr. Van Hasseltweg 2 in Hoogeloon. De melding betreft onder meer het opslaan van vaste mest, kuilvoer, propaan, drijfmest en diesel. Ook wil het bedrijf wijzigingen doorvoeren in de dierenverblijven.

De meldingen zijn op 20 april 2026 gedaan. Een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is een kennisgeving, waarbij geen bezwaar mogelijk is.