Kermis Oeffelt gaat door: vergunning verleend

De kermis in Oeffelt met feesttent heeft groen licht gekregen. Het evenement mag plaatsvinden van 2 tot en met 6 oktober op het terrein bij de Dorpsstraat en Hapseweg.

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De gemeente Land van Cuijk heeft op 29 september een vergunning verleend voor de kermis in Oeffelt. Het evenement wordt gehouden op het terrein bij de Dorpsstraat en Hapseweg en duurt vijf dagen.

Het besluit heeft zaaknummer Z2026-00004319. Bezoekers kunnen zich verheugen op feestelijkheden in de feesttent die onderdeel is van het evenement.