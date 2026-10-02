Vergunning voor verdieping op uitbouw in Prinsenbeek verleend

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een extra verdieping op de bestaande uitbouw aan de Meester Bierensweg in Prinsenbeek.

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Het gaat om een technische bouwactiviteit op het adres Meester Bierensweg 30. De vergunning is op 30 september 2026 verleend en verzonden.

Met de omgevingsvergunning geeft de gemeente toestemming voor de bouw, waarbij het plan mogelijk effect heeft op de directe omgeving. De vergunning is nodig om te zorgen dat de werkzaamheden voldoen aan alle regels en eisen.