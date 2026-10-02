Vergunning verleend voor splitsing bedrijfspand in Budel

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor de splitsing van een bedrijfspand aan de Randweg-Zuid in Budel. Twee bedrijven mogen zich op één bouwperceel vestigen.

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Het besluit werd genomen op 30 september 2026 en heeft betrekking op het pand aan Randweg-Zuid 25 in Budel. De vergunning maakt het mogelijk dat het pand wordt gesplitst zodat er ruimte is voor twee bedrijven op dezelfde locatie.

De vergunning valt onder een zogeheten omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat het plan past binnen de regels van het omgevingsplan van de gemeente. De stukken die hierbij horen zijn op afspraak in te zien bij het gemeentehuis van Cranendonck.