Waar blijft het herfstweer? 'Onstuimig zie ik het voorlopig niet worden'

Het blijft de komende dagen aangenaam herfstweer. Dat vertelde Wouter van Bernebeek van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. "Ik zie het voorlopig niet heel herfstachtig of onstuimig worden."

Ook deze vrijdag is het prima buiten. "Vooral vanmiddag hebben we te maken met veel zon", vertelde Van Bernebeek op de radio. "De temperatuur is aangenaam, tussen de 20 en 22 graden. en daarbij waait het nauwelijks. Windkracht 1 tot 2."

Dit blijft zo in het weekend. "Er verandert niet zoveel. Zowel zaterdag als zondag worden dagen met veel zon en temperaturen tussen de 20 en 22 graden. Ook dan staat er weinig wind. Dit betekent wel dat tijdens nachtelijke uren af en toe mistbanken kunnen ontstaan. Ook 's ochtends vroeg kunnen we zo nu en dan te maken hebben met dichte mist. Maar zodra de zon opkomt, brandt die de mist snel weg. Zoveel kracht heeft de zon nog wel."

Ook het begin van komende week ziet er volgens Van Bernebeek rustig en aangenaam uit. "Dan is de temperatuur overdag zelfs nog iets hoger. Maandag en dinsdag halen we misschien wel 23 graden op sommige plaatsen. Ook dan is er vrij veel zonneschijn."

Pas in de loop van komende week neemt kans op buien langzaam toe. "Dan gaat temperatuur ook omlaag, omdat de wind gaat draaien naar noordwest. Eind komende week komen we uit op een graad of 17. Dat is eigenlijk heel normaal voor de tijd van het jaar."