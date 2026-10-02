Parkeerverbod bij Sportpark De Schietberg door Circus Harlekino

In Made worden parkeerplaatsen bij Sportpark De Schietberg tijdelijk afgesloten vanwege Circus Harlekino. De maatregelen gelden van 13 tot en met 19 oktober.

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De gemeente Drimmelen heeft besloten om een deel van de parkeerplaatsen bij Sportpark De Schietberg tijdelijk af te sluiten. Het gaat om de parkeerplaatsen aan de Vinkenlaan en Schietberglaan. Van 13 oktober 2026, zeven uur 's ochtends, tot en met 19 oktober 2026, drie uur 's middags, geldt hier een parkeerverbod. Deze periode kan worden aangepast als dat nodig is.

Bovendien wordt de vrachtwagenparkeerplaats van Madese Boys tijdelijk verplaatst naar het terrein bij Zwembad De Randoet. In het weekend mag daar niet worden geparkeerd. De maatregelen zijn genomen in verband met Circus Harlekino, dat plaatsvindt in Made.