Gemeente Asten stelt definitieve volgordelijst transportcapaciteit vast

De gemeente Asten heeft op 30 september de definitieve volgordelijst voor transportcapaciteit vastgesteld. De lijst bepaalt de volgorde waarin projecten voor woningbouw en onderwijshuisvesting worden ingediend bij de netbeheerder. Zienswijzen op de voorlopige lijst zijn meegenomen in de besluitvorming.

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De volgordelijst is opgesteld volgens de beleidsregel aanvraag prioriteit transportcapaciteit voor woningbouwprojecten. Het bevat projecten die zijn aangemeld door initiatiefnemers. De positie op de lijst geeft geen garantie dat transportcapaciteit beschikbaar is of wordt toegewezen. Ook kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Sommige projecten zijn niet op de lijst opgenomen omdat ze al een plek op de wachtlijst hebben via een andere regeling. Voor projecten die niet aan de voorwaarden van de beleidsregel voldoen, is opname op de lijst niet mogelijk. De definitieve volgordelijst is te vinden op de website van de gemeente Asten.