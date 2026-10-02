26 fietsers op de bon omdat ze tóch door voetgangersgebied rijden

De politie heeft donderdag in Valkenswaard 26 fietsers bekeurd omdat ze fietsten op plekken waar dat niet mocht. Er werd gecontroleerd op de weekmarkt en op de Corridor.

Op de weekmarkt kregen negen fietsers een boete. Daar staan tijdens de markt borden die duidelijk maken dat fietsen verboden is. Toch stapte niet iedereen af.

Ook op de Corridor werd gecontroleerd. Dat is een voetgangersgebied waar fietsen niet is toegestaan. Daar zijn zeventien fietsers op de bon geslingerd. Volgens de politie geldt het fietsverbod op de weekmarkt zolang de verbodsborden er staan.