Start werkzaamheden snelfietsroute F629 in Dongen

De aanleg van de snelfietsroute F629 tussen Tilburg en Oosterhout is begonnen. Het bestaande fietspad langs het Wilhelminakanaal in Dongen wordt breder gemaakt, voorzien van verlichting en krijgt nieuwe groenvoorzieningen. Tijdens de werkzaamheden is het fietspad afgesloten en worden fietsers omgeleid. Volgens de planning is het fietspad vanaf 18 december weer open.

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Maandag 28 september is gestart met de aanleg van de snelfietsroute F629 in Dongen. Het fietspad langs het Wilhelminakanaal wordt verbreed naar vier meter, zodat fietsers meer ruimte krijgen. Ook wordt openbare verlichting geplaatst en worden groenvoorzieningen aangelegd om de route comfortabeler te maken.

Tijdens de werkzaamheden is het fietspad aan de noordkant van het kanaal afgesloten. Voor fietsers is een omleidingsroute ingesteld via de Vierbundersweg, Steenstraat, Duiventorenbaan, Westerlaan en Doelstraat. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven, maar houd rekening met extra reistijd.

Afsluiting Kanaaldijk Zuid

Kanaaldijk Zuid blijft voorlopig toegankelijk. Eind oktober starten ook daar werkzaamheden, waarna deze route tijdelijk niet beschikbaar is. Volgens de huidige planning duurt het werk drie maanden en is het fietspad uiterlijk vrijdag 18 december weer beschikbaar. Onvoorziene omstandigheden kunnen de planning beïnvloeden.

Snelfietsroute tussen Tilburg en Oosterhout

De F629 wordt een brede fietsverbinding tussen Tilburg, Dongen en Oosterhout. Gemeenten in de regio en de provincie Noord-Brabant werken samen aan de aanleg. De route wordt zoveel mogelijk uniform aangelegd over de gemeentegrenzen heen, zodat één herkenbare fietsroute ontstaat. De provincie en het Rijk dragen financieel bij aan het project.

Fietsers kunnen na de werkzaamheden gebruikmaken van een comfortabele en veilige verbinding tussen de drie steden.