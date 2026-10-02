Definitief besluit over dam en inrit in Sint-Michielsgestel

Er is een definitief besluit genomen voor een dam met duiker en een inrit aan de Boomstraat in Sint-Michielsgestel. Het besluit is op 30 september 2026 verzonden. Dit betreft een vergunning voor het maken en gebruiken van een uitweg.

Gevonden voor jou

De aanvraag gaat over het realiseren van een dam met duiker en een inrit op perceel P3 aan de Boomstraat in Sint-Michielsgestel. Dit valt onder het veranderen of gebruiken van een uitweg. Het besluit is voorbereid volgens de standaard procedure.