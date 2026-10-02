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Open container mag geplaatst worden in van Wassenhovestraat Eindhoven
Een vergunning is verleend voor het plaatsen van een open container in de van Wassenhovestraat in Eindhoven. Het besluit is op 30 september verstuurd.
De vergunning betreft het gebruik van openbare ruimte voor een container bij één woning aan de van Wassenhovestraat 19. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-009451.
De aanvraag is beoordeeld door de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen het besluit.
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