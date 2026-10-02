Tennistalent Stan Put pakt dubbel goud en droomt van de top

De absolute top halen, dat is de grote droom van Stan Put. De 16-jarige tennisser uit Bavel pakte afgelopen week de Europese titel tot en met 16 jaar in het enkel- en dubbelspel. Hij komt daarmee in een rijtje met onder anderen zijn voorbeeld Carlos Alcaraz. "Er is nog een lange weg te gaan, maar ik werk er keihard aan om zo ver mogelijk te komen."

Het was niet de eerste keer dat Stan een Europese titel pakte. In de leeftijdscategorie tot en met 14 jaar veroverde hij twee jaar geleden ook al goud. Heel lang kon hij niet genieten van zijn meest recente gouden medailles, want een dag later reisde hij van Italië naar een toernooi in Spanje. "Maar dit leven is fantastisch, ik vind het megaleuk om te doen", zegt hij vanuit Spanje. "Ik denk dat ik zo’n 30 weken per jaar in het buitenland ben." Dat hij talent had, werd al snel duidelijk. Op vijfjarige leeftijd begon Stan met tennis, maar de eerste jaren combineerde hij dat met voetballen in zijn woonplaats Bavel. "De liefde voor tennis heb ik via mijn familie, al speelden ze nooit op een hoog niveau hoor. Ik merkte dat ik aardig kon tennissen en vond het megaleuk om te doen. Op mijn tiende heb ik alleen voor tennis gekozen. Toen al droomde ik van de wereldtop."

De agenda van Stan staat bomvol. Hij traint gemiddeld zo’n 25 uur per week, onder andere in Veldhoven. Daar komen de vele toernooien bij en dan heeft hij ook nog zijn laatste jaar op de havo. "Maar zolang ik mijn schoolwerk maak en goede punten haal, krijg ik alle steun van school."

"Het is zo vet om zijn wedstrijden te zien."

Het is duidelijk dat zijn ambities in het tennis liggen. Vanaf volgend jaar gaat hij meedoen aan Grand Slams bij de junioren. Ook doet hij mee aan meer Futures-toernooien, waarmee hij punten wil pakken voor de ATP-wereldranglijst. Zijn eerste punt is inmiddels binnen. Uiteindelijk hoopt hij zich te mengen tussen de beste spelers ter wereld. Roger Federer was vroeger een idool, Novak Djokovic is nog steeds een inspiratiebron, maar het liefst kijkt Stan naar Carlos Alcaraz. "Het is zo vet om zijn wedstrijden te zien. Dat hij vroeger ook de Europese titel bij de jeugd pakte, geeft mij alleen maar vertrouwen en hoop. Hopelijk kan ik het ook zo ver schoppen."

"Ik schoot iedere maand een centimeter de lucht in."

Overigens valt de Bavelnaar niet alleen op vanwege zijn talent. Met zijn 1,95 meter is hij vaak een stuk groter dan zijn tegenstanders. "Toen ik 13 of 14 jaar was, schoot ik iedere maand een centimeter de lucht in. De laatste jaren ben ik niet meer zoveel gegroeid, dus het zal hier ongeveer bij blijven." Mede door zijn lengte en sterke service geniet Stan van aanvallend tennis. "Wimbledon is bijvoorbeeld een vet toernooi. Op het gras kan ik aanvallend spelen en het net opzoeken. Maar ik vind mezelf best allround. Ik zie het tactische spelletje goed en haal voordelen uit elke ondergrond."