Dit gezin nam samen dezelfde tattoo: 'Staat voor geluk en overwinning'

Vijf dezelfde tatoeages, op vijf verschillende armen. Het ontwerp: een klavertje vijf. Voor Saskia Klijsen, haar man, zoon en twee dochters uit Tilburg staat de tatoeage voor meer dan alleen geluk. Vijf jaar geleden kreeg Saskia te horen dat ze borstkanker had. Toen het hele behandeltraject achter de rug was, lieten ze samen een tatoeage zetten.

Het is de zomer van 2021 als Saskia, dan 48 jaar oud, een knobbeltje in haar linkerborst voelt. "Het bleek borstkanker. Je gaat dan meteen de molen in", blikt ze terug. "Het bleek een langzaam groeiende tumor te zijn die met een borstbesparende operatie kon worden verwijderd. Ik moest bestraald worden, maar chemotherapie was niet nodig. Dat maakte het voor mij meteen iets minder heftig en ik kon me vasthouden aan het idee dat het goed zou komen." Wat haar misschien nog wel het meest raakte, waren de reacties van mensen om haar heen. "Iedereen reageerde erg geschrokken en verdrietig. Mijn kinderen dachten meteen aan ergere dingen. Logisch, maar zelf bleef ik vrij positief." De borstkanker is niet de enige lichamelijke strijd die ze meemaakte. Zo is ze door lichamelijke klachten noodgedwongen gestopt met haar werk als podotherapeut. Daarnaast kreeg ze te maken met rugproblemen, waaronder een hernia.

Zoon Mats kijkt waar hij de tattoo wil hebben (Privéfoto).

"Samen een tattoo nemen was een idee van mijn dochters", vertelt Saskia. "Mijn man en ik hoefden dat eigenlijk niet per se. Ik vond: als we het doen, moet er wel een mooie reden achter zitten. Dat ik ben genezen van borstkanker was dat voor mij." Het werd een klavertje vijf. "Omdat we met z'n vijven zijn. Het staat natuurlijk voor geluk, maar ook voor de overwinning omdat ik de ziekte heb overwonnen. Dat voel ik nog steeds als ik ernaar kijk." Alle tatoeages zitten ergens op hun linkerarm, als verwijzing naar Saskia's borstkanker in haar linkerborst. "Iedereen heeft een eigen plek gekozen en een eigen formaat. Bij mijn man en zoon staat-ie aan de binnenkant van de bovenarm. Mijn dochters en ik hebben 'm net onder onze pols laten zetten. Ik wilde hem niet verstoppen." Toen ze de tattoo lieten zetten, brachten ze samen de hele dag door in de tattooshop. "Het was een hele bijzondere en fijne dag. Daarmee is het ook een mooie herinnering geworden aan de hechte band die we met elkaar hebben. We zijn er alle vijf nog steeds heel blij mee."

De tattoo vlak nadat hij gezet is (Privéfoto).

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