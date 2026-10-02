Onenigheid in coalitie over extra miljoenen voor busvervoer Brainportregio

Er is onenigheid ontstaan in de coalitie van de provincie nu het college extra geld heeft gevraagd om het busvervoer in de Brainportregio uit te breiden. Vanaf medio 2029 is daar jaarlijks zes miljoen extra voor nodig maar voor coalitiepartij VVD is het nog geen uitgemaakte zaak of de partij dat steunt. VVD-Statenlid Jelle van Nuland zei dat vrijdag in een commissiedebat over het voorstel van Gedeputeerde Staten, tot ergernis van coalitiepartners.

De jaarlijkse zes miljoen extra is nodig om het groeiende aantal reizigers in de regio op te vangen. "Wij zijn niet tegen de uitbreiding van het openbaar vervoer", probeert Van Nuland vrijdagochtend herhaaldelijk duidelijk te maken. Hij ligt onder vuur bij zijn coalitiegenoten, omdat hij eerder in het debat kritisch was op het voorstel om de provincie te laten betalen voor de schaalvergroting van het busvervoer in de Brainportregio. Verantwoordelijkheid provincie

Volgens de VVD is het niet zeker dat het aantal reizigers inderdaad zo fors zal groeien als gedacht. "Hoe weten we dat zeker", vraagt Van Nuland zich af. "Terwijl het om heel veel belastinggeld gaat." De VVD wil kijken hoe de uitbreiding van het ov 'met minder subsidie' kan. "Wij zijn met deze coalitie al meegegaan met flinke investeringen in het openbaar vervoer." Steun van de partij voor nog meer investeringen, is dus nog geen uitgemaakte zaak. Dat komt de liberaal op felle kritiek van zijn coalitiegenoten te staan. "De provincie moet haar verantwoordelijkheid nemen", reageert Matthijs van Miltenburg van D66. "We hebben de Beethovendeal gesloten, omdat we vinden dat de regio van wereldbelang is. Ook in onze infrastructuur wordt met die deal fors geïnvesteerd. Als we onze verantwoordelijkheid nu niet nemen door ook in het openbaar vervoer te investeren, slaan we wereldwijd een modderfiguur."

Brainportlijnen Met de jaarlijkse extra zes miljoen euro wil de provincie het aanbod van busvervoer in de Brainportregio vergroten. Zo moeten er buslijnen op korte afstanden bij komen in het stedelijk gebied die de grote bedrijfslocaties tussen Best, BIC Noord, Eindhoven Airport en De Run rechtstreeks met elkaar verbinden. Ook komen er drie 'Brabantliners' bij voor langere afstanden. Deze zijn bedoeld voor werknemers vanuit Weert, Asten/Someren en Eersel/Turnhout. Met deze buslijnen wil de provincie drukke plekken aan de westkant, waar veel forenzen reizen, met elkaar verbinden. Deze hoeven dan niet eerst naar het Centraal Station in de stad te reizen. Het college wil het extra geld opnemen in de aanbesteding voor het openbaar vervoer in de regio Zuidoost-Brabant. Die procedure start binnenkort.