Fietspaden Leenderweg afgesloten door extra werkzaamheden

Beide fietspaden langs de Leenderweg zijn afgesloten vanwege onverwachte werkzaamheden. Enexis moet meer kabels en leidingen vervangen dan gepland. Fietsers worden tijdelijk omgeleid via ’t Ven en Kerkhof.

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De Leenderweg krijgt een flinke opknapbeurt, maar dat zorgt voor extra hinder. Hoewel eerst was afgesproken dat één van de fietspaden open zou blijven, bleek kort voor de start dat dit niet haalbaar is. Enexis moet aan beide kanten van de weg aan de slag om kabels en leidingen te vervangen.

Om fietsers toch een veilige route te bieden, is er een tijdelijke omleiding ingesteld. Deze loopt via ’t Ven en Kerkhof. Bij het kiezen van deze route is geprobeerd het aantal extra kilometers voor fietsers zoveel mogelijk te beperken.

Werkzaamheden combineren

De afsluitingen zijn nodig om de ondergrondse infrastructuur te vernieuwen en toekomstbestendig te maken. Om de overlast te beperken, worden de werkzaamheden van Enexis en Brabant Water gecombineerd met het vernieuwen van het fietspad. Toch kan het niet voorkomen dat fietsers tijdelijk om moeten rijden.

De gemeente en betrokken partijen begrijpen dat deze situatie ongemak veroorzaakt. Ze hopen dat de vernieuwde Leenderweg straks een betere en duurzamere verbinding biedt.