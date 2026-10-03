Met 6000 foto’s per insect laat Sipke zien hoe bijzonder deze beestjes zijn

De meeste mensen denken niet twee keer na voordat ze een vlieg of mug doodslaan. Toch staan bezoekers van de tentoonstelling GIGA in Natuurmuseum Brabant soms met open mond te kijken naar de gedetailleerde foto's van Sipke Wadman uit Waalre. Hij legde alledaagse insecten op microscopisch niveau vast met een zelfgebouwd apparaat. "Ik zie nu pas hoe mooi gekleurd een strontvlieg eigenlijk is", vertelt bezoeker Maria.

Dat is precies wat Sipke met zijn foto's wilde bereiken. Hij hoopt dat mensen gaan inzien dat insecten mooi, maar vooral ontzettend belangrijk zijn. "Ik maak me zorgen over hoe het met onze insecten gaat. Ze zorgen met hun bestuiving voor een deel van ons voedsel. Daarom wilde ik geen foto's maken van tropische insecten, maar juist van de soorten die ik hier in mijn achtertuin kon vinden." Om zulke gedetailleerde foto's te maken, sleutelde Sipke zelf een apparaat in elkaar. "Je kunt ze ook kopen, maar dan ben je een ton kwijt. Die had ik niet even liggen", lacht hij.

Het piepkleine kevertje in het apparaat van Sipke (foto: Pieter Soethout)

Hij nam een plaatje van een microscoop en een camera op een rails uit een 3D-printer en koppelde dit allemaal aan een motortje. De fotograaf legt een klein kevertje van zo'n twee millimeter groot op het plaatje. Hij zet het licht aan en gebruikt een doorgeknipt plastic bekertje om het licht te dempen. "Nu kan ik hier instellen dat hij foto's moet maken", legt hij uit.

"Voor het grootste insect heb ik wel 6000 foto’s genomen."

Op de computer achter Sipke verschijnen de foto's. "Er is steeds een heel klein deel scherp, omdat we zo ver ingezoomd zijn. Maar als je al die foto's combineert, krijg je een prachtig scherp geheel. Voor het grootste insect heb ik wel 6000 foto's gemaakt." Doordat je zo ver kunt inzoomen, zie je dingen die je met het blote oog onmogelijk kunt waarnemen. "Bij deze distelsnuitkever zie je de korrels stuifmeel op de pootjes zitten", legt Sipke uit. "En je ziet dat ze een soort kussentjes onder hun poten hebben, waardoor ze op een raam kunnen blijven zitten. Ik wist wel dat ze die hadden, maar had het nog nooit gezien."

"Ik ben er echt wel anders naar gaan kijken."

De bezoekers van de tentoonstelling lijken inderdaad onder de indruk van de haarscherpe foto's. Bezoeker Elle denkt voortaan wel twee keer na voordat ze een insect doodslaat. "Ik ben er wel echt anders naar gaan kijken. Normaal vliegen ze gewoon om je heen, maar nu zie je ook alle details. Al die insecten hebben een functie." De reacties van bezoekers laten zien dat de foto's indruk maken. De allermooiste reacties krijgt de hobbyfotograaf van kinderen. "Dan zeggen ze vol enthousiasme: 'Wow, zijn die echt zo groot?'", lacht hij. "Dat is natuurlijk niet zo, maar de bewustwording is er. Die kinderen zijn de volwassenen van de toekomst en ik hoop dat ze wat beter voor de insecten zullen zorgen."