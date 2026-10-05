Deze bomen laten zien hoeveel zuurstof, schaduw en verkoeling ze geven

Tien bomen in de gemeente Maashorst hebben sinds kort een opvallende poster aan hun stam hangen. Daarop staat precies wat zo'n boom allemaal doet voor zijn omgeving, van verkoeling en schaduw tot het opvangen van regenwater en fijnstof. "We kunnen niet zonder bomen", zegt boomdeskundige Huub van Boxmeer.

Vlak naast de ingang van ontmoetingsplein De Schakel in Volkel staat een grote valse acacia met zo'n poster. "Het doel ervan is om mensen meer bewust te maken van bomen en wat ze allemaal voor ons doen", vertelt Paul van de Wiel. Hij is beheerder groene leefomgeving bij de gemeente. Op de boomposter staat onder meer hoeveel regenwater een boom opvangt, hoeveel zuurstof hij produceert en hoeveel koolstof hij opslaat. "Dat zijn 438 dagen zuurstof voor één persoon", leest de beheerder voor. "En daarnaast heeft deze boom tot nu toe ruim 100.000 kilometer aan autoritten gecompenseerd", vult hij aan. "Dat zijn indrukwekkende cijfers waar je normaal gesproken niet bij stilstaat. Precies daarom doen we deze actie."

De boomposter op de boom in Volkel (foto: Tom Berkers).

De actie is onderdeel van de Europese bewustwordingscampagne EUTreeTag. Gemeenten uit twaalf Europese landen doen mee. Zij kunnen zelf bomen selecteren waar de boomposters op komen. "We hebben tien bomen uitgekozen verspreid over de hele gemeente. Het zijn bomen die inmiddels al een aardige leeftijd hebben bereikt, maar ook op plekken staan waar veel mensen komen." Een van die bomen is de valse acacia in Volkel. "Deze boom is al behoorlijk op leeftijd. Het mooie is dat de stam naarmate de boom ouder wordt steeds grilliger van vorm wordt. Daarnaast zorgt de boom door zijn omvang voor veel schaduw en verkoeling. Dat zijn heel belangrijke eigenschappen."

"Dankzij deze boom hebben we deze zomer ondanks de hitte toch kunnen doorspelen."

Ondertussen speelt een groepje buurtbewoners onder de boom een potje jeu de boules. "Dankzij deze boom hebben we deze zomer ondanks de hitte toch kunnen doorspelen", vertelt een van hen. "En vergis je niet hoeveel fijnstof deze bomen opvangen", vult iemand anders aan. Een van de spelers bekijkt de poster met extra interesse. Het is gepensioneerd boomdeskundige Huub van Boxmeer. "Kijk nou hoe prachtig grillig deze boom is. Het is een supergezonde boom. Lekker breed en volop in het blad. Dat is gewoon geweldig." Hij is meer dan blij met het initiatief van de zogenoemde TreeTags. "Als je ziet wat deze boom allemaal voor ons heeft gedaan sinds hij hier is geplant. Dat is enorm. We kunnen niet zonder bomen, jongens", zegt hij tegen zijn medespelers. "Dit is echt een fantastisch initiatief om mensen daarvan bewuster te maken."