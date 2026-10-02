Groene klonten onder voetbalschoenen: Eindhoven onderzoekt tien velden

In Eindhoven loopt een onderzoek naar tien kunstgrasvelden van verschillende voetbalclubs. Bij die velden blijven de rubberkorrels aan elkaar kleven en dat zorgt voor groene brokken. Spelers moeten de klonters met een mesje van hun noppen afhalen. Clubs maken zich zorgen. "De demping van het veld neemt af", is een veelgehoorde klacht.

Het gaat om TPE-infill. "Het zijn kleine, holle korrels", zegt wedstrijdsecretaris Anna-Marie Spekken van RPC. "Een soort rietje dat ze in heel kleine stukjes hebben gesneden." De korrels zijn nodig voor de demping en veerkracht van het veld. Het probleem is dat deze korrels op de tien Eindhovense kunstgrasvelden met elkaar verkleven. "Dit speelt al jaren, maar met het warme weer van deze zomer is het gigantisch geworden. Het was droog en zeer heet. Daardoor is het proces in een stroomversnelling geraakt en is het niet meer te stuiten." Ook bij regen en lagere temperaturen hebben ze nu last van de verkleving. Anna-Marie pakt een bezem en veegt flink wat klonten bij elkaar. "Dit is van één trainingsavond. We hebben een halve vuilniszak per dag vol. Het is een kruiwagen per week. Iedere avond wordt hier geveegd." Bij vv Nieuw Woensel hebben ze twee kunstgrasvelden met dit probleem. "Er zijn heel veel klonters afgevoerd", zegt wedstrijdsecretaris Bas Wijnands. "Na een training liggen de gang en de kleedkamers bezaaid met troep." Het geeft zorgen. "Onze hoofdtrainer is bang dat de velden zo heel snel kapotgaan. Ook wordt het veld harder, waardoor spelers eerder blessures krijgen omdat de veerkracht eruit is."

Anna-Marie van RPC in Eindhoven laat de groene brokken zien (foto: Rogier van Son).

Sluiten van de velden

Woenselse Boys is een andere club waar ze flink last hebben van de verkleving van de korrels. "Het hele park ligt vol infill, behalve waar het hoort te liggen, namelijk op het hoofdveld", zegt secretaris Gerard van Leerdam. "Het ligt in de kantine, de kleedkamers en op de paden. In eerste instantie werd aangenomen dat het te maken had met de warme temperaturen, maar inmiddels is dat niet meer aan de orde. Spelers nemen dat spul nog steeds mee." In Deventer waren eind augustus soortgelijke problemen bij vijf kunstgrasvelden. Ook daar bleven korrels aan elkaar plakken. "Daardoor ontstond een verhoogd risico op uitglijden en letsel bij spelers", liet de gemeente weten. De velden werden buiten gebruik gesteld en de gemeente liet de velden eerst grondig schoonmaken voordat er weer gevoetbald mocht worden.

In Eindhoven vindt de gemeente het sluiten van de velden niet nodig. "We hebben al wel een gebruikerskeuring laten uitvoeren", laat een woordvoerder weten. "Hieruit blijkt dat in elk geval wordt voldaan aan de voorwaarden van de KNVB voor bespeelbaarheid." "De gemeente zegt dat het geen gevaar oplevert, maar ik hoor van de spelers dat ze minder grip hebben omdat de infill verdwenen is", reageert Van Leerdam van Woenselse Boys. De tien Eindhovense kunstgrasvelden zijn aangelegd in de periode 2019, 2020 en 2021. De gemeente laat het probleem onderzoeken en verwacht dat de resultaten binnen een paar weken bekend zijn. "We willen eerst zorgvuldig in kaart brengen welke mogelijkheden er zijn en geen overhaaste beslissingen nemen, want de te nemen maatregelen kunnen kostbaar zijn. Wat de kosten zijn en voor wiens rekening die komen, is nog niet duidelijk."

Bij RPC in Eindhoven (foto: Rogier van Son).

De clubs moeten ondertussen geduld bewaren. "Niemand is er blij mee", zegt Van Leerdam van Woenselse Boys. "Op dit moment ligt er nog maar weinig op het veld, dus er moet iets gebeuren. Als spelers hebben getraind, zitten ze met een mesje dat spul onder hun schoenen vandaan te halen. Je kunt het er ook niet afkloppen. Het klontert helemaal vast. Het is dagelijkse kost dat we het moeten opruimen."