Nabestaanden Lars blij met miljoenen voor veiligere spoorwegovergangen

De nabestaanden van Lars Bussing zijn blij dat het kabinet zo'n vijf miljoen euro uittrekt om onbewaakte spoorwegovergangen veiliger te maken. De 25-jarige machinist overleed twee jaar geleden toen de goederentrein waarop hij reed bij Hooge Zwaluwe op een vrachtwagen botste. Lars overleed ter plekke. Sindsdien strijdt zijn familie voor veiligere spoorwegovergangen. "De dood van Lars is zo niet voor niets geweest."

Sascha, de zus van de omgekomen machinist Lars, barstte in tranen uit toen ze hoorde dat het kabinet miljoenen uittrekt voor maatregelen rond onbewaakte spoorwegovergangen. "Ik denk dat Lars heel trots op ons zou zijn", vertelt ze. Sascha was donderdag samen met haar moeder naar de Tweede Kamer gegaan. Daar werd gesproken over veiligheid bij onbewaakte spoorwegovergangen. "Heel bijzonder was dat meerdere politici tijdens het debat Lars bij naam noemden. En dat er dus geld voor veiligheidsmaatregelen wordt vrijgemaakt. Want dat leek eerst niet het geval. Natuurlijk had ik gehoopt op meer geld, maar alle beetjes helpen. Ik ben hier heel dankbaar voor."

"Ik weet zeker dat mijn broer ook zou strijden voor mij."

Na het eerste verdriet en ongeloof na het overlijden van Lars wilde de familie iets voor hem doen. "Want als mij iets zou overkomen, weet ik zeker dat mijn broer ook voor mij zou strijden", legt Sascha uit. "We wilden dat er voortaan slagbomen zouden komen, zodat zo'n ongeluk nooit meer zou kunnen gebeuren. Daarom besloten we een petitie te starten."

Sascha tijdens het aanbieden van de petitie (Foto: privé)

In totaal haalde de familie van Lars iets meer dan 8000 handtekeningen op. En al die handtekeningen hebben nu dus geleid tot extra geld voor een veiliger spoor. En daar is Sascha heel trots op. Al zou ze liever zien dat er nog meer geld bijkomt. "Een slagboom plaatsen bij een spoorwegovergang kost ongeveer een miljoen euro. Het geld hiervoor gebruiken gaat dus niet. Maar met die vijf miljoen kunnen wel kleinere maatregelen genomen worden, zoals het plaatsen van hekken, knipperlichten en geluidssignalen. Zo kun je het spoor toch een beetje veiliger maken."

"Caroline van der Plas gaf ons een cadeautje"

Een van de politici die tijdens het debat begaan was met Lars en zich inzette voor een veiliger spoor, was Caroline van der Plas van de BBB. Na afloop gaf ze zelfs een cadeautje aan Sascha. "Caroline had van een mevrouw een bloem van kralen gekregen die geluk zou brengen. Zij zei dat wij dat geluk meer konden gebruiken en dat ze de bloem daarom graag aan ons wilde geven. Dat was superlief. Ik heb die bloem naast de foto van Lars gehangen." Sascha blijft strijden in de hoop dat er op alle onbewaakte spoorwegovergangen in ons land slagbomen komen of andere maatregelen worden genomen. "Zodat nooit meer een familie hetzelfde mee hoeft te maken als wij en de collega's van Lars veilig hun werk kunnen doen."