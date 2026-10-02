PSV Vrouwen tegen Eintracht Frankfurt in Europa Cup

PSV Vrouwen speelt in de achtste finale van de UEFA Women’s Europa Cup tegen Eintracht Frankfurt. Het thuisduel staat gepland voor 28 of 29 oktober, waarna de return in Duitsland volgt op 10 of 11 november.

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PSV Vrouwen heeft opnieuw Eintracht Frankfurt als tegenstander in de achtste finale van de UEFA Women’s Europa Cup. Vorig jaar troffen beide clubs elkaar ook in deze fase van het toernooi, toen wist Frankfurt over twee wedstrijden te winnen. De exacte speeltijden en kaartverkoop worden later bekendgemaakt.

Bij een overwinning op Eintracht Frankfurt wacht in de kwartfinale een duel tegen Real Sociedad of Fenerbahçe SK. PSV wist zich te plaatsen voor de achtste finale door Fortuna Hjørring te verslaan. Thuis werd een minimale overwinning van 1-0 geboekt, terwijl de uitwedstrijd in Denemarken eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.

Ajax en Feyenoord ook geplaatst

Naast PSV Vrouwen zijn ook Ajax en Feyenoord nog actief in de UEFA Women’s Europa Cup. Ajax treft Malmö FF in de achtste finale, terwijl Feyenoord het opneemt tegen VfL Wolfsburg, een sterke tegenstander uit de Duitse Bundesliga.

De wedstrijden van PSV Vrouwen worden gespeeld op het TenCate Stadion De Herdgang in Eindhoven. De club kijkt uit naar sfeervolle Europese avonden en verwacht veel steun van de fans.