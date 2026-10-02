Gezondheid en lokaal eten belangrijke onderwerpen voor bewoners van Altena

Inwoners van Altena hechten veel waarde aan gezondheid, kwaliteit en betaalbaarheid bij hun voedselkeuzes. Ook lokaal geproduceerd eten en de agrarische sector worden sterk gewaardeerd, blijkt uit onderzoek van Ipsos I&O. De gemeente gebruikt de resultaten om gezond eten beter bereikbaar te maken en verspilling tegen te gaan. Het onderzoek liep van april tot juni en betrok 383 inwoners.

Gevonden voor jou

Voor 72 procent van de deelnemers aan de enquête is gezondheid een belangrijke reden om gezond te eten. Bijna de helft van de respondenten vindt dat supermarkten meer moeten doen om gezonde en duurzame keuzes te stimuleren. Veel inwoners zoeken naar opties die niet alleen gezond en makkelijk zijn, maar ook betaalbaar.

Lokaal geproduceerd voedsel is bijzonder populair in Altena. Maar liefst 95 procent van de deelnemers koopt al lokaal of staat hier open voor. Ze waarderen de boeren in de regio en zien graag meer lokaal aanbod in supermarkten. Ook meer zichtbare verkooppunten, zoals bij boerderijen of langs de weg, kunnen helpen. Van de inwoners die al lokaal eten kopen, doet 80 procent dit binnen Altena zelf.

Minder voedselverspilling

Bewust omgaan met voedsel is een belangrijk thema voor inwoners. Zo probeert 83 procent zo min mogelijk etensresten weg te gooien, een duidelijke stijging ten opzichte van 76 procent in 2022. Daarnaast bewaart of bevriest 62 procent hun kliekjes om later op te eten. Kleinere verpakkingen en porties worden genoemd als hulpmiddel om verspilling verder terug te dringen.

Acties vanuit de gemeente

De gemeente Altena wil met de resultaten lokale voedselketens versterken en producten uit de regio beter bereikbaar maken. Hierbij werkt ze samen met boeren, winkels, horeca en maatschappelijke organisaties. Volgens de gemeente ligt de kracht van Altena in het buitengebied en zijn samenwerking en innovatie essentieel om een gezonde leefomgeving te creëren.

Over het onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen april en juni 2026 en betrok 383 inwoners van 18 jaar en ouder die een uitnodiging per brief ontvingen. Hun antwoorden zijn gewogen op basis van leeftijd en woonkern, waardoor zij een representatieve afspiegeling van Altena vormen. Daarnaast vulden 429 inwoners via een open link de vragenlijst in, waarvan de resultaten apart zijn verwerkt.