Start tweede fase woningbouw Von Suppéstraat

De tweede fase van het woningbouwproject aan de Von Suppéstraat gaat van start. Op de locatie van de voormalige gymzaal aan de Chopinstraat in Heusden komen twaalf nieuwe woningen, waaronder vier betaalbare koopwoningen.

Gevonden voor jou

Het college heeft besloten om de laatste fase van het project te starten. De eerste fase werd eerder succesvol afgerond, waarbij 24 woningen werden gebouwd. Deze zijn inmiddels opgeleverd en worden bewoond.

De nieuwe woningen komen op de plek van de voormalige gymzaal aan de Chopinstraat 71. Deze locatie is vrijgekomen dankzij de ingebruikname van een nieuwe buitengymlocatie aan het Heinsiuspad en de Van Marnixstraat. Het woningbouwproject sluit aan bij het bestemmingsplan dat eerder door de gemeenteraad is vastgesteld.

Openbare tender

De gemeente Heusden is eigenaar van de grond en biedt de locatie openbaar aan via een tenderprocedure. Ontwikkelaars kunnen een plan indienen voor het project. Bij de beoordeling wordt niet alleen naar de prijs gekeken, maar ook naar duurzaamheid, klimaatadaptatie en de bijdrage aan een prettige woonomgeving.

Met deze aanpak wil de gemeente ervoor zorgen dat de woningen niet alleen voldoen aan de vraag naar woonruimte, maar ook een positieve impact hebben op de buurt. De gebiedsontwikkeling van de Von Suppéstraat wordt hiermee afgerond.